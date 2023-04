En direct. Aïd el-Fitr 2023 : les dernières annonces sur la fin du Ramadan en France

Comme chaque année ces dernière années, le Conseil théologique musulman de France (CTMF) ne se prive pas d'annoncer en avance, et sur la base des calculs astronomiques, les dates de début et de fin du Ramadan. En pleine restructuration, le Conseil français du culte musulman (CFCM), amputé de plusieurs fédérations historiques bien avant l'installation du Forum de l'islam de France (FORIF) en février 2022, a aussi annoncé l'Aïd al-Fitr pour vendredi 21 avril. En son sein, on retrouve l'Union des mosquées de France (UMF), proche du Maroc, ainsi que le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF) et la Confédération islamique Milli Görüs (CIMG). Ces dernières s'alignent en la matière sur le choix de la Turquie qui, en partisane ouverte d'un calendrier hégirien unifié fondé sur les calculs, a annoncé de longue date les dates du Ramadan.Toutes ici se fondent sur la méthode des calculs astronomiques avec le principe de transfert de visibilité consistant à entamer le mois lunaire partout dans le monde dès lors que le premier croissant lunaire est théoriquement visible dans n’importe quel point de la Terre. De nombreuses mosquées affiliées à ces fédérations ont d'ores et déjà annoncé à leurs fidèles l'organisation de la prière de l'Aïd pour vendredi.