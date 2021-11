Sur le vif Des tags islamophobes retrouvées sur les murs de plusieurs mosquées de Bourgogne Rédigé par Benjamin Andria | Lundi 8 Novembre 2021 à 11:15









Les mosquées de Pontarlier et de Montlebon, dans le Doubs, ont été taguées dans la nuit de samedi 6 à dimanche 7 novembre. Les murs d’une association franco-turque de Pontarlier a également été la cible de tags anti-musulmans. Des croix de Lorraine ont notamment été retrouvées peintes à la bombe rouge., a réagi auprès de France 3 le maire de Pontarlier Patrick Genre.Le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF) a condamné. L’organisationet deLe Conseil français du culte musulman (CFCM) a aussi fermement condamné les dégradations commises contre des mosquées à Pontarlier et Montlebon, et a expriméLire aussi :