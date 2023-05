Chine : la lecture du Coran sur mobile, un lourd danger pour les Ouïghours et les musulmans turciques

« le gouvernement chinois pratique un amalgame scandaleux et dangereux entre islam et extrémisme violent pour justifier les abus odieux qu’il commet à l’encontre des musulmans turciques du Xinjiang ».

L’enquête de Human Rights Watch a identifié plus de 1 000 fichiers uniques trouvés sur environ 1 400 téléphones appartenant à des habitants d’Urumqi, qui correspondaient à ceux figurant sur la liste exhaustive de la police. L’analyse de ces fichiers a révélé que plus de la moitié d’entre eux (57 %) sont des documents religieux islamiques courants, notamment des lectures de chaque sourate du Coran. Pour Maya Wang,Les données utilisées par l’organisation de défense des droits humains font partie d’une vaste base de données constituée de plus de 1 600 fichiers de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, qui a fait l’objet d’une fuite auprès du magazine en ligne d’investigation The Intercept en 2019 . Selon ce media, la police d’Urumqi a procédé entre 2015 à 2019 à des opérations de surveillances et à des arrestations sur la base de rapports de police qui faisaient partie de cette base de données. Parmi les données, outre le fait de disposer d'une version numérique du Coran, détenir sur son téléphone des éléments audiovisuels prodémocratie ou encore concernant des organisations militant pour l'indépendance du Turkestan oriental, comme le Congrès mondial ouïghour est considéré comme dangereux pour les autorités chinoises.