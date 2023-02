Sur le vif Canada : deux frères déclarés coupables d’une violente agression anti-arabe sur un musulman Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 3 Février 2023 à 09:55





« le côté le plus sombre de l’humanité que nous ne souhaitons à personne de rencontrer » , a déclaré la femme de la victime.



C’est un véritable guet-apens dont a été victime, en juillet 2018, Abu Marzouk un homme de 39 ans. Deux hommes ont prétendu que son van avait heurté leur véhicule. Ce père de deux filles âgées de 4 et 6 ans était sur le point de rentrer chez lui avec sa famille après un pique-nique à Mississauga, une ville près de Toronto, dans la province de l'Ontario. Après être sorti de son véhicule pour discuter avec ses deux interlocuteurs, il a soudainement été frappé au visage par l’un des deux agresseurs. Puis une pluie de coups s’est abattue sur lui, sous les yeux de son épouse et de ses filles restées dans le véhicule.



Sa femme a supplié les agresseurs d’arrêter puis, apercevant une voiture de police, s’est précipitée pour chercher de l’aide. Abu Marzouk en est sorti avec de multiples fractures à la tête et une hémorragie au cerveau. Retrouvé dans une mare de sang provenant de sa tête, il a été emmené en urgence dans un centre hospitalier spécialisé dans les traumatismes crâniens. Tout au long de l’attaque, les deux agresseurs ont injurié et maudit les Arabes.



Le juge de la Cour supérieur de justice s’est appuyé sur ces faits pour qualifier ces violences de crime anti-arabe et non antimusulman. Après cette agression, la famille Marzouk a connu - et connait encore - une période difficile sur les plans émotionnel et physique tout autant que financier. « La douleur sera toujours là, rien ne va l’effacer » , a indiqué le père de famille, tout en étant soulagé de la reconnaissance judiciaire de son statut de victime. « Nous devons faire évoluer notre façon de réagir face à ce genre d’agression qui laisse les survivants dans une situation difficile. Notre pays ne fait pas assez pour ces personnes qui ont besoin d’aide » , a fait savoir le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM), qui appelle à la création d’un fonds fédéral dédié aux victimes de crimes haineux.



Lire aussi :

