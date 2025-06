Avec son sacre historique en Ligue des champions, le PSG au sommet de sa gloire, le Qatar jubile

« Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables, ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d’insouciance. »

Paris est à la fête. Des incidents ont tout de même émaillé les festivités. Le bilan fait état de deux morts et de plusieurs blessés, des violences condamnées par le chef de l'Etat :Après avoir gagné cette saison la Coupe de France et le championnat de France, le PSG vit ses plus belles heures. Et s'il remportait la Coupe du monde des clubs à Los Angeles ? L'équipe, qui s'envole en juin pour les États-Unis, veut continuer à rêver et à faire rêver. Après son rendez-vous américain, le PSG affrontera aussi en août le club anglais de Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, pour tenter de remporter la prestigieuse Supercoupe d'Europe. Les paris sont lancés !