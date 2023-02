Autour de Marie, l'émulation dans la réflexion entre musulmans et chrétiens

Un troisième colloque est programmé pour le 11 février 2023, qui poursuivra le chemin de l'étude et de la recherche autour d'un thème qui relève du défi : « Marie chez les penseurs et écrivains contemporains des XXe et XXIe siècles » Nous aborderons ainsi ce sujet selon une pluralité des approches : philosophique, anthropologique, sociologique, sociétale, littéraire, poétique, soufie … avec un aspect ludique et une complémentarité dans les contributions.Les conférenciers se poseront des questions inspirantes quant à la manière dont certains penseurs et écrivains ont étudié la figure de Marie, et comment l'imaginaire populaire et les convictions profondes la conçoivent. Nous exprimerons ces visions avec méthode pédagogique et émulation entre chrétiens et musulmans. La coopération entre Ensemble avec Marie et l'ISTR - Theologicum apporte avec cette démarche sa pierre à l'édifice, pour un dialogue respectueux et enrichissant pour toutes les personnes convaincues et constantes sur le chemin de la rencontre et de la paix. L'espace universitaire et ses compétences consolident cette détermination.