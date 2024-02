Au gouvernement Attal, la moitiÃ© des ministres au club des millionnaires

Politique Au gouvernement Attal, la moitié des ministres au club des millionnaires Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 14 Février 2024 à 08:00

Les déclarations de patrimoine des ministres sous Gabriel Attal ne sont pas encore rendues publiques mais les éléments rassemblés par le journal « L'Humanité » révèlent que les millionnaires forment la moitié de l'équipe gouvernementale désormais au complet.



L'Humanité , ils sont 17 sur 34 - soit la moitié de l'équipe réunissant ministres, ministres délégués et secrétaires d'État - à être classés parmi les 5 % des Français les plus riches avec 1,03 million d'euros de patrimoine. Neuf d’entre eux font même partie des 1 % les plus riches de France, avec plus de 2,2 millions d’euros.



En tête du classement, figure Franck Riester, ministre du Commerce extérieur, qui possède dix millions d’euros obtenus grâce à l’héritage de plusieurs garages et concessions automobiles fondés par sa famille. Il est suivi de la ministre chargée des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Celle qui est empêtrée dans



Avec environ cinq millions d'euros, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, le ministre de l’Industrie et de l’Énergie Roland Lescure, et le ministre des Affaires européennes Jean-Noël Barrot complètent le podium.



Le Premier ministre



Les déclarations de patrimoine des ministres, rendues publiques par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), seront connues dans plusieurs semaines.



