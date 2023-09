Au Maroc, le dramatique bilan humain du sÃ©isme dans la rÃ©gion de Marrakech

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Au Maroc, le dramatique bilan humain du séisme dans la région de Marrakech Rédigé par Lina Farelli | Samedi 9 Septembre 2023 à 07:45









Le premier bilan humain dressé par le ministère de l'Intérieur est très lourd : il fait état d'au moins 296 morts. Le chiffre provisoire devrait être revu à la hausse par les autorités car des immeubles et des habitations se sont écroulés.



Ce tremblement de terre est un des plus puissants ayant frappé le royaume au cours de son histoire récente. En février 2004, un séisme de magnitude 6,3 avait touché la province d'Al Hoceima, provoquant alors la mort de 628 personnes.



L'article sera régulièrement mis à jour avec les derniers chiffres et les premières déclarations des autorités.



