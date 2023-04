Le CTMF s’est bien penché sur la question cette année mais des membres reconnaissent s’y être pris trop tardivement pour communiquer publiquement sur une revalorisation du montant. C’est dans le mois précédant celui du Ramadan que des discussions internes ont été entamées, nous explique Mohamed Najah.



« Nous avons mené une étude. (…) Entre 2018 et 2023, les prix des produits alimentaires de base ont connu une augmentation moyenne de 50 %, ce qui aurait dû, selon nos estimations, revenir à annoncer une zakat vers les 10 € » , nous explique le théologien. « Après la Covid et la guerre en Ukraine, cela aurait pu être logique. Mais plusieurs organisations avaient déjà annoncé la zakat à 7 € aux musulmans » , poursuit Mohamed Najah, en prenant le soin d’indiquer au passage que le chiffre annoncé n’est « pas faux » . Pas de place donc à la polémique.



« Des théologiens peuvent tout à fait estimer que 10 € n’est pas juste, que c’est trop ou pas assez » , déclare-t-il. En effet, le montant est fixé selon l’unité de mesure ( sâ ) choisie pour calculer la zakat al-fitr et qui peut varier selon les écoles juridiques et les régions. « Si on avait une autorité musulmane centralisée en France, on n’aurait pas eu cette divergence théologique » , souffle le professeur de sciences islamiques. « Aucune organisation n’a le pouvoir sur d’autres alors chacune doit pouvoir exposer sa méthode pour convaincre. »