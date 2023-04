Accusé de racisme envers les noirs et les musulmans, Christophe Galtier dans la tourmente, le PSG réagit

« Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe (Galtier) étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, parce que c’est vraiment le mot, Christophe n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe »,

« ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe »

avait affirmé en septembre Julien Fournier, ancien directeur sportif du club de foot de l’OGC Nice. Plusieurs mois après cette déclaration choc, on en sait désormais plus sur les supposées raisons extra-sportives à l'origine de la dispute entre les deux hommes.Des accusations d’une particulière gravité sont aujourd'hui lancées publiquement contre l’ancien entraineur de Nice devenu depuis celui du Paris-Saint-Germain (PSG). Ce dernier aurait affirmé, selon un courriel écrit en fin de saison dernière par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, qu’ilde Nice. Le mail dont de larges extraits sont aujourd'hui relayés a été consulté et authentifié par L’After Foot sur RMC.